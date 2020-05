Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un énorme bras de fer entre Pérez et Zidane pour Pogba ?

Publié le 16 mai 2020 à 9h30 par A.D.

Zinedine Zidane continuerait de réclamer le transfert de Paul Pogba à la direction du Real Madrid. Toutefois, cette dernière aurait totalement écarté l'idée de recruter le milieu de terrain de Manchester United.

Zinedine Zidane n'en démordrait pas pour Paul Pogba. Depuis de longs mois, le technicien français souhaiterait à tout prix recruter son compatriote français. Malgré ses tentatives lors des dernières fenêtres, Zinedine Zidane n'est jamais parvenu à arracher Paul Pogba à Manchester United. La faute à l'intransigeance des Red Devils . Alors que le coronavirus a pointé le bout de son nez cette saison, les compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. Ce qui a provoqué une énorme crise et fermé la porte à une arrivée de Paul Pogba au Real Madrid. Quoi que, Zinedine Zidane n'aurait pas perdu espoir sur ce dossier.

Le Real Madrid aurait oublié Paul Pogba, mais pas Zidane