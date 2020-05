Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba va devoir prendre une grande décision !

Publié le 16 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

À cause des ressources financières limitées des différents clubs intéressés par Paul Pogba suite à la pandémie du Covid-19, la star de Manchester United ne devrait pas bénéficier d’une porte de sortie cet été. De quoi le pousser à prolonger son contrat ?

Le Real Madrid, la Juventus, le PSG… Voici les clubs plus ou moins intéressés par le profil de Paul Pogba et surtout par sa situation contractuelle. En effet, le champion du monde tricolore dispose d’un contrat expirant en juin 2021 avec Manchester United, bien qu’une option pour une année supplémentaire figure dans le bail négocié entre les différentes parties à sa signature à l’été 2016. Paul Pogba, comme il l’a clairement fait entendre en juin 2019, recherche un nouveau challenge, mais comme l’été dernier, Pogba serait contraint de rempiler pour une saison supplémentaire du côté d’Old Trafford.

Pogba vers… une prolongation de contrat ?