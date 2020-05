Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un désaccord entre Pérez et Zidane pour Paul Pogba ?

Publié le 15 mai 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Toujours en quête du renfort de Paul Pogba, Zinedine Zidane devrait subir un nouvel échec pour le milieu de terrain de Manchester United. La raison ? Le Real Madrid s’opposerait à son arrivée.

Il sera l’un des grands acteurs de ce mercato estival. Comme l'an passé, Paul Pogba anime le marché des transferts. Le milieu de Manchester United serait à nouveau dans les petits papiers du Real Madrid, où l’attend un certain Zinedine Zidane. Le technicien tricolore ferait toujours de son compatriote une priorité, tout en étant concurrencé par le PSG et la Juventus, désireuse de rapatrier son ancien joueur. Paul Pogba disposerait donc de trois pistes prestigieuses pour son avenir, mais le Real Madrid devrait passer son tour. Explications...

Zidane veut Pogba, le Real Madrid non