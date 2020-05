Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se libère pour Paris pour Pogba ? La réponse

Publié le 12 mai 2020 à 23h45 par La rédaction

Certains médias annoncent aujourd’hui que la Juventus Turin pourrait renoncer à Pogba pour des raisons financières. Le PSG a-t-il désormais la voie royale pour le milieu français de MU ? Analyse.

Ces dernières heures, certains médias ont annoncé que la Juventus Turin pourrait bien se retirer de la course pour la signature de Paul Pogba, faute d’avoir les liquidités pour finaliser une telle opération. La Juve aurait tenté d’évoquer des échanges avec Manchester United, mais les Red Devils exigeraient Dybala ou Ramsey en plus d’Alex Sandro. Or la Juve ne veut pas lâcher Dybala et Ramsey ne veut pas rentrer en Angleterre. De fait, le club bianconero pourrait bien être amené à renoncer au retour du milieu de terrain français.

Les difficultés restent pour le PSG

Si cela se confirmait, cela pourrait-il ouvrir la voie au PSG pour boucler le deal ? Cela semble largement prématuré. D’une part parce que le Real Madrid reste positionné, même si en interne Zidane n’a pas le feu vert de sa direction sur ce dossier. D’autre part parce que le PSG lui-même n’est pas certain de disposer des liquidités pour le transfert, surtout s’il travaille à la prolongation du duo Neymar-Mbappe. Ou alors, là aussi, il faudra trouver une formule d’échange susceptible de convenir à MU. Ce qui n’est pas gagné…