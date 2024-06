Mercato - Real Madrid : Une star se lâche sur son avenir !

La rédaction

Le Real Madrid ne semble pas rassasié. Si les Merengue ont officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé le 3 juin dernier, les champions d’Europe continuent d’œuvrer en coulisses pour accueillir de nouveaux renforts. Parmi les cibles madrilènes figure Alphonso Davies. Alors que l’avenir du Canadien semble flou, le joueur du Bayern Munich a été interrogé quant à son avenir. Et le latéral gauche a demandé du temps.

Après avoir accueilli un attaquant de classe mondiale en la personne de Kylian Mbappé, le Real Madrid lorgne sur Alphonso Davies. Depuis plusieurs semaines, le Canadien est annoncé dans le viseur des champions d’Europe, mais de nombreux signaux contradictoires filtrent dans la presse. Alors qu’il semblait proche d’une prolongation, le latéral gauche pourrait finalement jouer une année de plus au Bayern Münich avant de rejoindre les Merengue libre de tout contrat.

Alors qu’il s’apprête à disputer la Copa America avec le Canada, qu’il débutera par un match contre l’Argentine ce vendredi, Alphonso Davies était de passage en conférence de presse. Forcément, le joueur du Bayern Münich n’a pas pu échapper à une question sur son avenir. Et le latéral gauche semble vouloir attendre attendre la fin du tournoi avant de prendre une décision sur son futur : « je me concentre sur mon équipe nationale pour aller loin dans cette Coupe. J'ai toute mon énergie ici et quand ce tournoi sera terminé, nous verrons ce qui se passera. »

Quel avenir pour Fran García ?

Si la plupart des supporters du Real Madrid se réjouiraient à l’idée de voir débarquer Alphonso Davies au Santiago Bernabéu, Fran García ne partagerait sans doute pas l’entrain des fans merengue. Numéro deux dans la hiérarchie sur le flanc gauche de la défense, loin derrière Ferland Mendy, l’Espagnol pourrait se voir obliger de quitter la capitale espagnole en cas d’arrivée du Canadien.