Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti fait une annonce tonitruante sur son avenir !

Publié le 6 janvier 2022 à 11h00 par B.C.

Malgré les rumeurs de départ le concernant dans ce mercato hivernal, Marcelo a annoncé ce mercredi soir qu’il comptait honorer son contrat jusqu’à terme.

Longtemps indiscutable sur le flanc gauche de la défense du Real Madrid, Marcelo a peu à peu perdu sa place. Alors qu’il fêtera ses 34 ans en mai prochain, l’international brésilien n’a disputé que 7 rencontres depuis le début de la saison, et alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, son départ à l’issue de la saison semble inéluctable. Alors que le Real Madrid cherche à se séparer de plusieurs joueurs, l’idée d’un départ dès le mois de janvier avait également été évoquée pour Marcelo. Cependant, à l’issue de la rencontre face à Alcoyano (3-1) en Coupe du Roi, le Brésilien a annoncé qu’il resterait jusqu’à l’été prochain.

« Je vais continuer jusqu'à la fin de mon contrat »