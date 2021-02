Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle piste activée par Zidane ?

Publié le 26 février 2021 à 17h00 par A.C.

A la recherche de sang neuf afin de rajeunir l’effectif du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait une nouvelle cible en Serie A.

Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric ont formé un milieu de terrain de très haut niveau, peut-être l’un des meilleurs de la décennie. Avec ce trio, le Real Madrid a notamment remporté quatre Ligues des Champions, entre 2014 et 2018. Mais le temps semble être arrivé peur eux de passer le flambeau. Ainsi, on a déjà pu voir Federico Valverde commencer à se faire une place, tandis que la presse espagnole annonce que Florentino Pérez souhaite recruter Eduardo Camavinga du Stade Rennais. Mais Zinedine Zidane semble également avoir sa piste...

Locatelli aurait tapé dans l’œil de Zidane