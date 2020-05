Mercato - Real Madrid : Zidane menacé par Ancelotti pour ce défenseur du LOSC !

Foot - Mercato - Real Madrid

En concurrence avec le Real Madrid concernant Gabriel (LOSC), considéré comme le plan B de Zinedine Zidane en cas d'échec pour Dayot Upamecano, Everton aurait une belle longueur d'avance dans ce dossier.

Peu convaincu par Eder Militão, Zinedine Zidane chercherait donc une nouvelle tête en charnière centrale afin d’accompagner Sergio Ramos et Raphaël Varane, titulaires indiscutables. L’entraîneur du Real Madrid pourrait alors faire une croix sur Dayot Upamecano, visiblement trop cher pour les Merengue . Les Madrilènes auraient trouvé une solution de rechange d’après la presse espagnole. Le Real s’intéresserait au profil de Gabriel, également dans le viseur du PSG et Everton. Et les Anglais seraient en pole position pour le défenseur du LOSC.

Au tour de Nicolo Schira de se prononcer sur l’avenir de Gabriel. Le journaliste italien, via son compte Twitter ce mercredi, explique que Naples se serait également positionné sur le n°4 de Lille. Les Napolitains se seraient manifestés auprès du LOSC. Pourtant, le club ne serait pas en position de force dans ce dossier, à l’instar du Real Madrid. Everton aurait une longueur d’avance concernant Gabriel. Les Toffees auraient ainsi proposé 22M€ aux dirigeants lillois, eux qui demanderaient 30M€ afin de se séparer du Brésilien.

