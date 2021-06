Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision tonitruante prise pour ces deux stars d'Ancelotti ?

Publié le 19 juin 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors qu’ils sont actuellement avec leurs sélections respectives pour disputer l’Euro et la Copa America, Gareth Bale et Marcelo pourraient voir leur avenir se décanter très rapidement. Le Real Madrid serait prêt à se séparer des deux hommes, et ce gratuitement.

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, Gareth Bale et Marcelo sont dans des situations similaires. Les deux joueurs ne devraient pas renter dans les plans de Carlo Ancelotti et seraient poussés vers la sortie par le Real Madrid. Florentino Pérez compte bien repartir sur un nouveau cycle et donc faire le ménage dans l’effectif madrilène, à l’image du cas Sergio Ramos. Les dossiers de Gareth Bale et Marcelo sont eux différents, et posent plus de problèmes au Real Madrid. Le club espagnol serait prêt à se débarrasser de ses deux stars dès cet été, sans réclamer la moindre indemnité de transfert..

Le Real Madrid prêt à se séparer de Bale et Marcelo