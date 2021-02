Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier défi de taille pour la nouvelle piste de Zidane ?

Publié le 27 février 2021 à 0h00 par A.C.

Manuel Locatelli, milieu de Sassuolo et de la Squadra Azzurra, semble attiser de plus en plus de convoitises.

Il fait partie des grands talents de la nouvelle génération italienne. A seulement 23 ans, Manuel Locatelli semble déjà être un vétéran de la Serie A. Lancé dans le grand bain très jeune au Milan AC, il brille avec Sassuolo depuis deux saisons et s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de la Squadra Azzurra, au même titre qu’un Nicolo Barella. Cela ne semble pas avoir échappé à Zinedine Zidane ! Mundo Deportivo annonce en effet que le coach du Real Madrid suivrait de près Locatelli, dont le contrat avec Sassuolo court jusqu’en 2023.

Locatelli, grande priorité de la Juventus