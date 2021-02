Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette surprenante sortie sur Mbappé et Haaland !

Publié le 26 février 2021 à 23h30 par A.C.

Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, ne semble pas être le plus fervent partisan d’un recrutement de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland.

Ils sont les rois des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé a crevé l’écran face au FC Barcelone (1-4), donnant un grand avantage au Paris Saint-Germain pour la qualification aux quarts. Plus jeune que lui de seulement quelques années, Erling Haaland a lui permis au Borussia Dortmund de défaire le FC Séville avec un doublé (2-3). Il n’en fallait pas plus pour faire les grands titres des rubriques mercato, avec les plus grands clubs d’Europe prêts à faire des folies pour les deux prodiges. Mbappé et Haaland se sont également invités dans les élections à la présidence du Barça, avec certains candidats qui ont évoqué leur possible recrutement...

« Tout le monde est au courant de la situation du club et il faut avoir les pieds sur terre »