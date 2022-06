Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur met la pression sur Ancelotti pour son avenir !

Publié le 1 juin 2022 à 13h10 par La rédaction

Tout juste vainqueur d’une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid, Marco Asensio, qui a rejoint la sélection nationale espagnole, s’est livré sur les prochains mois qui l’attendent. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant madrilène, bien qu’il souhaite rester chez les Merengue, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Marco Asensio sort d’une incroyable saison avec le Real Madrid. L’ailier droit a conclu l’exercice 2021/2022 de la meilleure des manières, en remportant une nouvelle Ligue des Champions face à Liverpool (1-0), après avoir déjà remporté la Liga il y a quelques semaines. Malgré cette année couronnée de succès, l’international espagnol se tourne déjà vers l’avenir, alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat dans la Maison Blanche .

Todo un sueño que se vuelve a hacer realidad. ¡Y ya van 3!👊🏽😁#MAW11 🏆🏆🏆 #UCL pic.twitter.com/4370neh5uI — Marco Asensio (@marcoasensio10) May 29, 2022

Asensio très cash sur son avenir