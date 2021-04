Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup de tonnerre se précise pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 13 avril 2021 à 18h30 par B.C.

Capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos arrive à la fin de son contrat avec le club merengue, et son départ se préciserait sérieusement…

Entre Sergio Ramos et le Real Madrid, c’est une longue histoire d’amour qui dure depuis 2005 et qui semblait éternelle. Cependant, le défenseur central pourrait bel et bien finir sa carrière dans un autre club. En effet, le capitaine merengue arrive à la fin de son contrat et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger. La position des deux camps reste très éloignée, notamment sur le plan financier, puisque le joueur refuserait de voir son salaire diminuer de 2M€ comme le souhaite Florentino Pérez en raison de la crise du Covid-19. Une situation qui n’a pas échappé aux autres clubs, à l’instar du PSG, qui pourraient se positionner si le départ de Ramos venait à se concrétiser, un scénario qui se confirme au fil des jours.

« La prolongation de Sergio Ramos est à l’arrêt total »

Ce mardi, Marca a en effet annoncé que le départ de Sergio Ramos se précisait sérieusement. Selon le média espagnol, il n’y aurait eu aucune avancée récemment dans ce dossier, et d’après OK Diario , Florentino Pérez voudrait désormais être rapidement fixé. Réélu à la tête du club merengue, le président du Real Madrid devrait très bientôt formuler une offre définitive à Sergio Ramos, qu’il souhaite conserver. Cependant, Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de répondre aux exigences du défenseur puisqu’un contrat d’une saison avec une réduction salariale de 10% serait dans les tuyaux, tandis que le principal intéressé souhaite prolonger d’au moins deux années. Un désaccord qui pourrait provoquer la fin de l’histoire entre les deux parties, une issue très probable selon Joaquin Maroto. Le journaliste du quotidien AS se fait peu d’illusion sur l’avenir de Sergio Ramos comme il l’a indiqué au micro de la Cadena SER : « La prolongation de Sergio Ramos est à l’arrêt total. Les possibilités que Sergio Ramos prolonge avec le Real Madrid ? 5% ».

Le Real veut encore y croire