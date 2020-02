Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un féroce duel se précise pour Paul Pogba !

Publié le 2 février 2020 à 21h30 par A.C.

L’avenir de Paul Pogba, milieu de Manchester United, devrait bien se décider entre deux cadors européens.

Décidément, Paul Pogba fait beaucoup parler de lui depuis l’été dernier. Après avoir clairement fait part de ses envies de départ, le milieu est resté à Manchester United, mais ses valises seraient déjà prêtes pour la fin de la saison. Tout porte à croire d’ailleurs que Pogba sera l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, avec deux clubs qui devraient se livrer une guerre sans merci pour s’attacher ses services.

Pogba, soit le Real Madrid soit la Juventus