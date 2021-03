Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos, Varane... Zidane a déjà tout prévu !

Publié le 16 mars 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Zinedine Zidane pourrait perdre Sergio Ramos et/ou Raphaël Varane l'été prochain et aurait déjà identifié une série de joueurs pour prendre leur possible succession. Alors que Pau Torres, David Alaba et Jules Koundé seraient ses cibles favorites, le coach du Real Madrid devrait signer l'un de ces trois hommes l'été prochain. Et en fonction de l'issue des feuilletons Sergio Ramos et Raphaël Varane, Zinedine Zidane pourrait tenter de s'offrir deux de ses pistes prioritaires.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos (34 ans) ne saurait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Alors que son bail avec le Real Madrid va bientôt arriver à terme, l'international espagnol serait encore loin d'une prolongation et plusieurs cadors européens, dont le PSG, seraient prêts à profiter de la situation pour lui tendre les bras l'été prochain. Dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir, Sergio Ramos a reçu un précieux conseil de la part de son sélectionneur. Présent en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique a estimé que le capitaine du Real Madrid devait surtout se concentrer sur le présent et ne pas se laisser polluer par la question de son avenir. « La prolongation de Sergio Ramos ? Ce n'est pas mon affaire. La meilleure chose qu'un être humain puisse faire est de se concentrer sur le présent et d'en profiter. L'avenir est incertain et j'en est déjà trop dit », a jugé l'ancien coach du FC Barcelone.

Zidane sait comment remplacer Varane et/ou Ramos

En plus de Sergio Ramos, Raphaël Varane (27 ans) serait également dans le flou quant à son avenir au Real Madrid. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement, et ce, s'il ne prolonge pas au plus vite. Et d'après les dernières indiscrétions de Goal , un renouvellement ne serait pas du tout d'actualité pour Raphaël Varane. En effet, l'ancien du RC Lens serait très réticent à l'idée de rempiler avec le Real Madrid car il serait mieux rémunéré en changeant de club. Conscient de la situation du Français, le PSG serait également en embuscade pour Raphaël Varane.

Torres, Alaba et Koundé, les priorités de Zidane ?