Mercato - Real Madrid : Un duel en Premier League pour Sergio Ramos ?

Publié le 6 juin 2021 à 19h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. De quoi intéresser du monde, notamment en Premier League.

Sergio Ramos est l'un des gros feuilletons de ce début de mercato estival. Le défenseur aux 671 matchs avec le Real Madrid s'éloignerait de plus en plus des Merengue . L'Espagnol n'est pas satisfait de la proposition de ses dirigeants qui souhaiteraient réduire son salaire de 10%. Pour le clan Ramos, cette manœuvre n'aurait que pour but de financer le transfert de Kylian Mbappé en provenance du PSG. De quoi alors pousser le défenseur central vers le départ ? Reste encore à trouver un point de chute.

Les deux Manchester sur les rangs