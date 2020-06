Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba reçoit un message fort pour son avenir

Publié le 19 juin 2020 à 23h30 par A.C.

Bruno Fernandes, recrue phare du mercato hivernal de Manchester United, a lancé un message à Paul Pogba.

Verra-t-on encore Paul Pogba à Old Trafford, la saison prochaine ? Si un départ semblait inéluctable il y a encore quelques mois, la situation s’est calmée, avec la crise sanitaire. Zinedine Zidane et le Real Madrid semblent avoir lâché du lest, tandis que la Juventus cherche toujours la formule juste pour forcer le verrou de Manchester United. Pourtant, au sein du club mancunien, il y en a qui souhaitent voir Pogba rester...

Bruno Fernandes attend Pogba de pied ferme