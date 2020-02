Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à sacrifier Modric pour boucler un dossier XXL ?

Publié le 14 février 2020 à 1h30 par A.C.

Florentino Pérez aurait décidé de pousser Luka Modric au départ, afin d’attirer une grosse pointure au Real Madrid.

Cet été, un grand ménage pourrait avoir lieu au Real Madrid. Le président Florentino Pérez souhaiterait donner un coup de jeune à son effectif et plusieurs cadres pourraient partir, comme Luka Modric. Le contrat du Ballon d’Or 2018 se termine en juin prochain et pour le moment, aucune négociation n’a été entamée pour le prolonger. En Italie on a d’ailleurs annoncé que les Madrilènes lorgneraient déjà sur Marcelo Brozovic de l’Inter, pour remplacer Modric.

Modric proposé à l’Inter en échange de Skriniar