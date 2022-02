Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez perd du terrain pour cette star du Bayern Munich !

Publié le 24 février 2022 à 23h00 par A.C.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023, Serge Gnabry serait dans le viseur du FC Barcelone ainsi que du Real Madrid.

Cet été ça devrait beaucoup bouger en Espagne. Le Real Madrid semble en effet planifier un recrutement stellaire comprenant notamment Kylian Mbappé, comme nous avons pu vous le révéler sur le10sport.com. La star du Paris Saint-Germain devrait être bien accompagnée, puisque le club madrilène suivrait également Serge Gnabry, dont le contrat avec le Bayern Munich se termine dans un peu plus d’un an et qui ne semble pas enclin à prolonger pour le moment. L’Allemand est toutefois aussi dans le viseur du FC Barcelone, qui cherche un ou plusieurs gros coups afin de répondre au recrutement de Mbappé par le Real Madrid.

Chelsea et Tottenham poussent pour Gnabry