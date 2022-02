Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez lance une bataille avec le Barça pour une star du Bayern !

Publié le 5 février 2022 à 10h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2023, Serge Gnabry serait l’une des pistes du Real Madrid en cas d’échec des négociations pour sa prolongation avec le Bayern Münich.

Discret l’été dernier, invisible cet hiver, le Real Madrid devrait se réveiller dans quelques mois. La raison s’appelle Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, l’attaquant français a pris un engagement moral auprès du Real comme vous l’avait expliqué Le 10 Sport. Mais Florentino Pérez ne voudrait pas s’arrêter là. Le président madrilène pourrait jeter un œil en Bundesliga et pas seulement pour tenter le coup Erling Haaland…

L’Europe lorgne Gnabry