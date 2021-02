Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille sur l’avenir de cet indésirable de Zidane !

Publié le 18 février 2021 à 7h00 par B.C.

Prêté à Arsenal cet hiver, Martin Odegaard semble déjà faire l’unanimité chez les Gunners, puisque ces derniers souhaiteraient conserver le milieu du Real Madrid l’été prochain.

Alors qu’il s’est illustré sous les couleurs de la Real Sociedad la saison dernière, Martin Odegaard n’est pas parvenu à en faire de même au Real Madrid à son retour de prêt. Il faut dire que Zinedine Zidane n’a pas accordé beaucoup de temps de jeu au milieu norvégien, qui a pris la direction d’Arsenal en janvier pour un nouveau prêt. Odegaard est déjà apparu à trois reprises en Premier League, et refuse pour l'heure de se projeter sur la suite. « Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Pour le moment, je me concentre seulement sur la saison en cours et sur le fait d'aider l'équipe autant que faire se peut », a-t-il confié dernièrement.

Arsenal voudrait déjà conserver Odegaard