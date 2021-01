Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans cet imbroglio à 40M€

Publié le 23 janvier 2021 à 23h30 par A.C.

Après le Real Madrid, c’est l’Inter qui a pris la parole concernant la polémique autour du transfert d’Achraf Hakimi.

Ce samedi, Il Corriere dello Sport a lâché une petite bombe. Sur sa Une, le quotidien italien a annoncé que l’Inter rencontrerait des gros problèmes économiques, qui l’empêcheraient de payer le transfert d’Achraf Hakimi. Ainsi, le Real Madrid aurait réclamé le retour du latéral, parti pour 40M€ l’été dernier. Mais voilà, plus tard dans la journée le club madrilène a pris la parole, démentant les informations de Il Corriere . « En ce qui concerne les informations publiées par Il Corriere dello Sport sur des tensions présumées entre notre club et l’Inter, le Real Madrid tient à déclarer que ces informations sont tout à fait fausses » peut-on lire dans un communiqué publié par le Real Madrid. « Le Real Madrid n’a à aucun moment procédé à une prétendue exigence de garanties de l’Inter. Les conditions du transfert du joueur à l’Inter s'inscrivent dans les relations contractuelles habituelles et normales entre les clubs de football. Et plus encore dans ce cas avec l’Inter, avec qui le Real Madrid a toujours entretenu et entretient d’excellentes relations en tant que club historique et ami ».

« Des informations sont sorties, vraies ou fausses, qui ont pour but de nous déstabiliser »