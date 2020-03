Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane vers un départ à 80M€ ?

Publié le 13 mars 2020 à 11h00 par La rédaction

Conscients du fort intérêt de José Mourinho pour Éder Militão, les dirigeants du Real Madrid compteraient faire gonfler le prix de ce possible transfert. L’entraineur de Tottenham ne s’inquiète pas et se montrerait confiant dans ce dossier.

José Mourinho souhaiterait renforcer son effectif au plus vite pour que Tottenham se positionne dans la course à la Premier League dès la saison prochaine. Ainsi, Éder Militão serait sur les tablettes des Spurs. Arrivé au Real Madrid il y a tout juste un an, le Brésilien pourrait coûter très cher aux dirigeants londoniens. Les directeurs du club merengue compteraient effectivement vendre leur défenseur plus cher qu’ils ne l’ont acheté, soit plus de 50 M€. El Desmarque avait annoncé que ce transfert pourrait atteindre une somme autour de 80 M€. Pas de panique, Mourinho aurait les choses en main.

Mourinho serait confiant pour Militão