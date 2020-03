Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho obligé de miser gros pour un joueur de Zidane ?

Publié le 13 mars 2020 à 9h00 par La rédaction

Pisté par Tottenham, Éder Militão est arrivé au Real Madrid il y a quelques mois. Et les dirigeants du club merengue ne voudraient faire aucun cadeau à José Mourinho dans ce dossier...

Tottenham n’a pas réussi à accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de José Mourinho se sont lourdement inclinés (0-3) sur le terrain de Leipzig mardi dernier. Arrivé novembre 2019, le coach portugais veut absolument que les Spurs rejouent les premiers rôles sur le plan national et européen dès la saison prochaine. Pour se faire, il souhaiterait s’offrir les services d’Éder Militão. Le Spécial One estimerait que le défenseur du Real Madrid serait une recrue primordiale pour commencer à renforcer son effectif. Conscients que l'ancien entraîneur du Real Madrid serait prêt à tout pour s’attacher les services du défenseur de 22 ans, les dirigeants espagnols comptent bien jouer leur carte à fond dans ce dossier.

Militao vendu très cher par le Real Madrid ?