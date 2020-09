Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Camavinga, Haaland... Les plans de Zidane se précisent !

Publié le 6 septembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 6 septembre 2020 à 19h31

Le Real Madrid espérait se refaire une santé au niveau financier pour tenter de frapper fort lors du prochain mercato estival. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Erling Braut Haaland feraient partie des cibles prioritaires du club espagnol.

« Il n'y aura pas de recrues » aurait déclaré le bras droit de Florentino Perez, José Angel Sanchez, à l’ensemble du staff le 8 août dernier après la défaite du Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions. Durement touché par les retombées de la crise sanitaire, le club madrilène n’aurait pas les moyens de se lancer dans des dossiers d’envergure cet été. L’objectif lors de ce mercato estival pour les dirigeants merengue est simple : vendre des joueurs afin de se refaire une santé au niveau financier et récolter des liquidités. Pour se renforcer, le Real Madrid va devoir compter sur des éléments prêtés la saison dernière à l’instar de Martin Odegaard ou encore d’Andriy Lunin. Pour ce qui est de l’arrivée de joueurs de classe mondiale, le club madrilène devra attendre le prochain mercato estival en 2021.

Haaland et Camavinga ciblés par le Real Madrid

Recruté lors du dernier mercato estival, Luka Jovic n’a pas apporté satisfaction à Zinédine Zidane. Le Real Madrid aurait pris la décision de lui laisser une seconde chance et de le conserver au sein de l’effectif madrilène cette saison, mais son avenir ne tiendrait qu’à un fil. Afin d’épauler Karim Benzema et à terme le remplacer sur le front de l’attaque, le club madrilène rêverait d’attirer Erling Braut Haaland selon les informations d ’ABC . L’attaquant norvégien s’est révélé cette saison d’abord sous le maillot du RB Salzbourg puis au Borussia Dortmund. Mais ce dossier s’annonce compliqué pour le Real Madrid puisque le club allemand n’a pas l’intention de le laisser filer lors des prochaines sessions de transferts. Agent d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola a lui aussi exclu tout départ : « Ce n'est pas le moment pour lui de s'en aller, nous avons un plan de carrière bien défini pour lui. » La succession de Benzema n’est pas le seul chantier du Real Madrid, puisque les dirigeants madrilènes ont également l’ambition de renouveler le milieu de terrain. Et la priorité de Zinedine Zidane se nommerait Eduardo Camavinga qui ne cesse de démontrer son talent sur les pelouses de Ligue 1. L’international français a indiqué qu’il allait rester à Rennes cette saison, mais pour la suite le joueur a laissé planer le mystère : « Si je vais rester à Rennes la saison prochaine ? Il y a déjà une saison à faire avec le Stade, et après ce sera une autre histoire, on verra la suite plus tard ». Et pour cause, selon ABC , Eduardo Camavinga aurait d’ores et déjà choisi sa prochaine destination et voudrait rejoindre le Real Madrid. Toutefois, le club espagnol devra se méfier du PSG qui suivrait également la situation du joueur âgé de 17 ans. Le Real Madrid et le club parisien devraient être amenés à discuter puisque le transfert de Kylian Mbappé pourrait bien animer le prochain mercato.

Mbappé, le rêve du Real Madrid