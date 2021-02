Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gerard Piqué se prononce sur l'avenir de... Sergio Ramos !

Publié le 5 février 2021 à 0h00 par La rédaction

Gerard Piqué s'est exprimé sur l'avenir de Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid et dont le nom revient avec insistance du côté du PSG.

Blessé au genou, Gerard Piqué n'a plus joué depuis novembre dernier. Alors que le défenseur central prépare son retour, il a été invité à s'exprimer sur de nombreux sujets dans une interview pour le média Post United . Parmi ces sujets, l'avenir de Sergio Ramos arrive en tête de liste. Le défenseur du Real Madrid arrive en fin de contrat avec les Merengue à l'issue de la saison, et se retrouve d'ores et déjà libre de s'engager avec l'équipe de son choix. Plusieurs clubs, dont le PSG et Manchester City, se montrent très intéressées par l'international espagnol, compromettant ainsi ses chances de le voir rester dans le club madrilène la saison prochaine.

« On ne discute pas de sa prolongation de contrat »