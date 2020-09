Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme constat de Modric sur la vie sans Cristiano Ronaldo

Publié le 11 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Depuis 2018, le Real Madrid doit faire sans Cristiano Ronaldo. Un départ que les Merengue ont dû surmonter en se réinventant selon les dires de Luka Modric.

Sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a tout gagné. Toutefois, alors que le Portugais portait l’équipe sur ses épaules, il a décidé en 2018 de faire ses valises pour rejoindre la Juventus. Si le quintuple Ballon d’Or a continué à briller à Turin, ce départ a été plus difficile à digérer pour la Casa Blanca. Mais le mal est désormais passé puisque les hommes de Zinedine Zidane ont impressionné la saison dernière en formant une véritable équipe, autour notamment de Karim Benzema, réussissant d’ailleurs à remporter la Liga. La solution a donc été trouvée pour oublier Cristiano Ronaldo.

« Sans lui, nous avons plus joué en équipe pendant deux ans »