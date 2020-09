Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane revient sur le départ de Cristiano Ronaldo

Publié le 11 septembre 2020 à 1h00 par A.D.

A l'été 2018, Cristiano Ronaldo a mis fin à son aventure au Real Madrid pour tenter un nouveau défi du côté de la Juventus. Après deux saisons passées sans la star portugaise, Luka Modric est revenu sur son départ.

Après neuf saisons exceptionnelles au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer un nouveau défi. A la fin de la saison 2017-2018, l'attaquant portugais a décidé de tourner la page Madrid pour s'envoler vers Turin et s'engager en faveur de la Juventus. Deux ans après le départ de Cristiano Ronaldo, Luka Modric est passé aux aveux. Selon l'analyse du vice-champion du monde croate, le Real Madrid joue davantage en équipe depuis que Cristiano Ronaldo s'en est allé.

«Sans Cristiano, nous avons besoin de jouer davantage en équipe»