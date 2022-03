Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Vinicius Jr !

Publié le 30 mars 2022 à 1h30 par Th.B.

Apportant entière satisfaction au staff technique de Carlo Ancelotti et au comité de direction du Real Madrid, Vinicius Jr devrait bénéficier d’une belle prolongation de contrat à l’issue de la saison, moment où les deux parties devraient s’entretenir.

Le Real Madrid pourrait prendre la décision de blinder un cadre de l’effectif de Carlo Ancelotti. En effet, bien que son contrat court jusqu’en juin 2024, Florentino Pérez ne compterait pas lasser traîner la prolongation du contrat de Vinicius Jr. C’est en effet ce que Fabrizio Romano révélait la semaine dernière. En grande forme aux côtés de Karim Benzema cette saison, les performances d’ailier du Real Madrid devraient lui permettre de négocier un joli salaire et un nouveau contrat au sein de la Casa Blanca.

Une juteuse prolongation pour Vinicius Jr ?