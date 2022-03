Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va dégainer pour Vinicius Jr !

Publié le 16 mars 2022 à 1h00 par Th.B.

Apportant entière satisfaction aux décideurs du Real Madrid, Vinicius Jr aurait de grandes chances de voir le club merengue lui proposer une prolongation de contrat à l’issue de la saison.

Avec Karim Benzema, il est l’un des duos d’attaquants le plus prolifique du football européen cette saison. Et ça tombe bien puisque le président Florentino Pérez fonderait de grands espoirs en l’international brésilien. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Real Madrid, Vinicius Jr disposera d’un beau rôle lors des saisons à venir. Selon Fabrizio Romano, le plan du président Pérez serait d’aligner Vinicius Jr et Kylian Mbappé lors du prochain exercice, tout en blindant la pépite brésilienne de 21 ans.

La prolongation de contrat prévue en fin de saison pour Vinicius Jr ?