Mercato - Real Madrid : Le PSG prépare sa vengeance pour Kylian Mbappe !

Publié le 11 février 2022 à 10h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid veut mettre la main sur Kylian Mbappé à l’issue de la saison, Leonardo aurait également des vues sur un joueur de Carlo Ancelotti.

Désireux de prolonger Kylian Mbappé, le PSG est encore loin du compte. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le champion du monde tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, qui souhaite s’attacher ses services depuis l’été 2017. Pour le remplacer, le PSG devra donc frapper fort, et plusieurs pistes ont déjà été évoquées, à l’instar d’Erling Haaland d’après les informations divulguées par le10sport.com. Cependant, Leonardo aurait également des vues sur un autre joueur pour renforcer le secteur offensif du PSG.

Le PSG lorgne Asensio, dont l’avenir est incertain