Mercato - Real Madrid : Pérez refuse une opération à 75M€... à cause de Mbappé !

Publié le 11 février 2022 à 7h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre, le Real Madrid compte absolument attirer Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le club merengue a refusé Dusan Vlahovic.

Bien que Karim Benzema ne cesse de briller à la pointe de l'attaque du Real Madrid, le club merengue tente de dénicher son successeur. Dans cette optique, les noms d'Erling Haaland et Kylian Mbappé reviennent avec insistance et le numéro 7 du PSG est la grande priorité de Florentino Pérez. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid est même très confiant quant à la signature de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. A tel point point que les Madrilènes ne travaillent pas sur un plan B.

Le Real Madrid refuse Vlahovic