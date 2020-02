Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Van Dijk prendrait un gros tournant !

Publié le 28 février 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone surveilleraient avec attention l’évolution de la situation de Virgil Van Dijk du côté de Liverpool, les Reds seraient en passe de lui proposer une prolongation de contrat XXL.

« Est-ce que quelqu'un viendra pour Van Dijk ? Quand Barcelone ou le Real Madrid viennent frapper, c'est difficile de dire non ». Voici le message que livrait Paul Ince dernièrement. L’ancien joueur de Liverpool et de Manchester United laissait alors entendre qu’un départ de Virgil Van Dijk du club de la Mersey n’était pas à exclure si le Real Madrid ou le FC Barcelone faisaient irruption dans ce dossier. D’après les informations divulguées dans la presse depuis un bon moment, le Real Madrid ferait de Van Dijk une piste probable pour les prochaines sessions des transferts. Cependant, le géant madrilène pourrait arriver trop tard pour l’international néerlandais.

Van Dijk bientôt prolongé ?