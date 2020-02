Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un transfert colossal inévitable pour Virgil Van Dijk ?

Publié le 25 février 2020 à 3h30 par A.M.

Éblouissant depuis son arrivée à Liverpool, Virgil Van Dijk aurait toutefois du mal à refuser le Real Madrid ou le FC Barcelone comme le craint Paul Ince.

Lorsque Liverpool a déboursé près de 85M€ pour s’offrir Virgil Van Dijk, qui évoluait alors à Southampton, les critiques sur le montant du transfert se sont multipliées. Mais deux ans et une victoire en finale de la Ligue des champions plus tard, plus personne ne doute de la qualité de l’investissement des Reds . Il faut dire que l’international néerlandais s’est imposé comme une référence à son poste au point de concurrencer Lionel Messi dans la course au Ballon d’Or. Toutefois, Paul Ince craint que Virgil Van Dijk ne soit incapable de refuser une offre du Real Madrid ou du FC Barcelone si jamais elle se présentait.

«Quand Barcelone ou le Real Madrid viennent frapper, c'est difficile de dire non»