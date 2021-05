Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Bale lâche une précision de taille sur son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 12h30 par Th.B.

Devenu indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, Gareth Bale prévoirait tout de même de revenir au Real Madrid afin d’honorer son contrat au club merengue dans un premier temps. Et après l’Euro et en pleine période de mercato, le Gallois étudierait alors ses options.

Et si l’avenir de Gareth Bale ne s’écrivait ni à Tottenham ni au Real Madrid ? Prêté jusqu’à la fin de la saison par la Casa Blanca aux Spurs , Bale aurait été prévenu, par le biais de son agent Jonathan Barnett, que le comité de direction merengue ne comptait pas à nouveau l’accueillir au Real Madrid cet été, soit à un an de l’expiration de son lucratif contrat. C’est ce que El Confidencial a récemment fait savoir alors que d’après El Chiringuito , Carlo Ancelotti serait ouvert à l’idée de retrouver son ancien joueur lors de son passage sur le banc du Real Madrid à Everton. Néanmoins, à la fin du mois de mars, Gareth Bale se montrait clair en conférence de presse sur son avenir : un retour à Madrid comme son contrat le stipule. « Pour la saison prochaine, légalement mon contrat stipule que je dois retourner au Real Madrid, c'est ce que j'ai déclaré. Je ne pense pas que ce soit irrespectueux envers qui que ce soit. Le Real Madrid est mon club parent. Ce qui était convenu c’est que j’aille à Tottenham en prêt jusqu'à la fin de la saison, et que je retourne au Real Madrid ». Et malgré les informations circulant dans la presse, Bale compterait bien aller au bout de son idée en effectuant son retour au Real Madrid.

Gareth Bale voudrait retourner au Real pour respecter son contrat

C’est en effet ce que Anton Meana, journaliste de la Cadena SER a confié ces dernières heures. Selon ses informations, Gareth Bale n’aurait qu’un objectif en tête à l’instant T, revenir au Real Madrid. Et ce ne serait pas l’entourage du Gallois qui dirait le contraire. Contacté par la SER , le clan Bale aurait assuré à El Larguero que l’unique option sur la table actuellement serait le Real Madrid. S’il fallait chercher une alternative cet été, le temps viendra, mais priorité au Real Madrid pour le moment. « Son avenir est Madrid. Pourquoi va-t-il continuer à Londres ? ». Voici le message que l’environnement de Gareth Bale aurait tenu d’un ton ironique. À Tottenham, le Gallois n’aurait pas été pleinement heureux en raison de son temps de jeu aléatoire et irrégulier. Tout devrait être décidé dans les prochains mois pour Gareth Bale, mais dans son esprit, quelle que soit l’identité du futur entraîneur de Tottenham après Ryan Mason ou bien même si Zinedine Zidane restait en place cet été, le plan de Bale demeurerait le même, à savoir le Real Madrid afin de respecter son contrat courant jusqu’en juin 2022.

