Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante a été prise pour Gareth Bale !

Publié le 4 mai 2021 à 23h30 par La rédaction

Indésirable cette saison du côté du Real Madrid, Gareth Bale est parti retrouver du temps de jeu en Angleterre à Tottenham en prêt. Et alors qu'il pourrait faire son retour en Espagne cet été, le Gallois saurait déjà à quoi s'en tenir.

Recruté en 2013 contre 100M€, l'histoire de Gareth Bale au Real Madrid est en train de virer au fiasco. En Espagne, son manque de motivation a été flagrant et le Gallois a profité du mercato estival l'an passé pour revenir en prêt du côté de Tottenham, club qu'il l'avait fait découvrir à l'Europe lorsqu'il était plus jeune. Indésirable à Madrid et surtout auprès de Zinédine Zidane, l'attaquant prêté par le Real avait réussi à obtenir une porte de sortie de rêve en faisant son retour en Angleterre. Malheureusement pour lui, il ne s'agit que d'un prêt d'une saison...

Fin de l'aventure pour Bale au Real ?