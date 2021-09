Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Gareth Bale espère que le Real Madrid lui proposera un nouveau contrat dans les mois qui viennent.

Persona non grata la saison dernière sous l'ère Zinédine Zidane, Gareth Bale retrouve des couleurs et du temps de jeu au Real Madrid grâce notamment à Carlo Ancelotti, nommé entraîneur du club espagnol durant l’été. Dans un entretien accordé à la BBC , l’attaquant gallois a d’ailleurs reconnu qu’il appréciait évoluer sous les ordres du technicien italien. « J'ai toujours eu une excellente relation avec Carlo, mais c'est toujours la même chose dans le sens où tu dois être performant pour entrer dans l'équipe. J'ai fait une bonne présaison et un bon début de saison ». Mais cette saison pourrait bien être la dernière de Gareth Bale au Real Madrid.

Gareth Bale espère prolonger son contrat avec le Real Madrid