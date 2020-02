Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Karim Benzema déjà tout tracé !

Publié le 27 février 2020 à 3h30 par A.M.

Comme annoncé par la presse espagnole ces dernières heures, Karim Benzema a bien prolongé son contrat avec le Real Madrid selon son agent Karim Djaziri.

Titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque du Real Madrid, Karim Benzema réalise une magnifique saison du haut de ses 32 ans. Et visiblement, les prestations de l'ancien attaquant de l'OL ont convaincu la direction madrilène de prolonger le bail de Karim Benzema. Comme le révèle l'agent du Français, Karim Djaziri, le numéro 9 merengue a signé un nouveau contrat le liant au Real Madrid jusqu'en 2022.

Benzema prolonge au Real Madrid