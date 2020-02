Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est interpellé par la dernière recrue d’Antero Henrique !

Publié le 27 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Barré par une rude concurrence au sein du PSG depuis son arrivée l’été dernier, Marcin Bulka a fait passer un message fort à Thomas Tuchel.

Inconnu à son arrivée au PSG l’été dernier en provenance de Chelsea, Marcin Bulka s’attendait peut-être à disposer d’un temps de jeu un peu plus important. Le gardien polonais, qui n’apparaît qu’en troisième position dans la hiérarchie de Thomas Tuchel derrière Keylor Navas et Sergio Rico, a d’ailleurs interpellé l’entraîneur allemand mardi dans un entretien accordé à la chaine Youtube Foot Truck. Et Bulka n’a pas manqué de rappeler que c’était Antero Henrique qui était à l’origine de son arrivée avant que ce dernier ne quitte le PSG.

« J’ai parlé de mon temps de jeu à Tuchel »