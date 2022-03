Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de cette star d’Ancelotti est scellé !

Publié le 3 mars 2022 à 0h00 par A.C.

Après avoir été l’un des grands espoirs de la formation du Real Madrid, Marco Asensio connait un coup de mou. Suffisant pour le pousser vers la sortie ?

Certains en Espagne se demandaient en 2017 à quoi pourrait bien servir Kylian Mbappé au Real Madrid, qui avait déjà un phénomène comme Marco Asensio. Un constat qui fait sourire quelques années plus tard, tant le Français a explosé et l’Espagnol stagné, voire régressé. L’international espagnol a connu plusieurs pépins physiques, mais semble enfin retrouver son élan cette saison et si Zinedine Zidane n’est plus là, Carlo Ancelotti a toute confiance en lui. Pourtant, plusieurs médias en Espagne expliquent qu’avec la possible arrivée de Mbappé ou encore d’Erling Haaland lors du mercato estival, Asensio pourrait bien être invité à se trouver un nouveau club.

Pas de départ au programme pour Asensio