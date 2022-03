Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut s'attaquer à une nouvelle cible à 100M€ !

Publié le 2 mars 2022 à 23h45 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham aurait alarmé le PSG et plusieurs autres écuries européennes. Conscient de la situation, le BVB ne réclamerait pas moins de 100M€ pour le transfert de son crack de 18 ans.

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes à la fin du mois de janvier, Leonardo aurait déjà les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de transferts. En effet, le directeur sportif du PSG serait déjà au travail pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Leonardo aurait identifié le profil de Jude Bellingham, qui fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund. Toutefois, à en croire Fabrizio Romano, le Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également sur les traces du crack anglais de 18 ans. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le Borussia Dortmund réclamerait une somme XXL pour la vente de Jude Bellingham.

Un transfert à 100M€ pour Jude Bellingham ?