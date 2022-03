Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau prétendant de renom entre en scène pour Kamara !

Publié le 2 mars 2022 à 21h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara devrait quitter l'OM librement et gratuitement cet été. Conscient de la situation, le Borussia Dortmund serait entré dans la course à la signature du milieu de terrain marseillais.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain français partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors qu'un renouvellement de contrat ne serait pas du tout d'actualité aujourd'hui, Boubacar Kamara serait déjà (presque) assuré de quitter l'OM pour 0€ le 1er juillet. Ce qui n'aurait pas échappé au Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund dans la danse pour Boubacar Kamara