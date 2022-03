Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone veut s'attaquer à cette recrue estivale de Leonardo !

Publié le 2 mars 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Arrivé de Liverpool lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum aurait déjà des envies d'ailleurs. Peu satisfait par sa situation au PSG, l'international néerlandais n'exclurait pas un départ à l'issue de la saison. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'Atlético de Madrid serait prêt à profiter de l'aubaine pour l'accueillir. Toutefois, les Colchoneros de Diego Simeone devraient avoir du mal à s'offrir Georginio Wijnaldum pour plusieurs raisons.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé plusieurs coups XXL à 0€. En effet, Leonardo a été alerté par les situations de Lionel Messi (FC Barcelone), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et de Sergio Ramos (Real Madrid), tous en fin de contrat le 30 juin 2021 avec leurs clubs respectifs. Séduit par ces joueurs, le directeur sportif du PSG a donc fait le nécessaire pour les recruter librement et gratuitement lors de la dernière fenêtre de transferts. Concernant Georginio Wijnaldum, Leonardo a même réussi l'exploit de le chiper à la dernière minute au FC Barcelone. En effet, l'international néerlandais n'était plus qu'à un pas du Barça, mais le dirigeant du PSG a tout de même inversé la tendance avant d'officialiser sa signature. Toutefois, le séjour de Georginio Wijnaldum à Paris pourrait être plus court que prévu.

Georginio Wijnaldum est prêt à quitter le PSG

Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce mercredi, Georginio Wijnaldum estimerait qu'à 31 ans, son rôle au PSG n'est pas suffisamment important. Ainsi, le milieu de terrain de Mauricio Pochettino se poserait des questions quant à son avenir à Paris et n'exclurait pas un départ dès la prochaine fenêtre de transferts. Une information qui n'aurait pas échappée à l'Atlético de Diego Simeone.

L'Atlético veut recruter Georginio Wijnaldum, mais...