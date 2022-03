Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 2 mars 2022 à 19h10 par A.D.

Après seulement quelques mois passés au PSG, Georginio Wijnaldum se poserait des questions quant à son avenir et n'exclurait pas un départ lors du prochain mercato.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la situation contractuelle de Georginio Wijnaldum pour le recruter librement et gratuitement. Alors que l'engagement du Néerlandais avec Liverpool se terminait le 30 juin 2021, le club de la capitale s'est offert ses services sans payer la moindre indemnité de transferts, devançant le FC Barcelone qui était tout proche de boucler sa signature. Toutefois, après seulement une saison au PSG, Georginio Wijnaldum pourrait prendre le large.

Georginio Wijnaldum est prêt à quitter le PSG à l'été 2022