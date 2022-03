Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tout prévu pour le contrat XXL de Kylian Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 15h15 par La rédaction

Pour conserver Kylian Mbappé, le PSG est prêt à tout, en témoigne le nouveau contrat XXL proposé au champion du monde français. Afin de faciliter le financement de ce bail, le PSG aurait présenté à la DNCG un budget en forte hausse.

Plus le temps passe, plus l’avenir de Kylian Mbappé commence à poser question… Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant du PSG n’a pas changé d’optique et veut toujours rejoindre le Real Madrid. Une idée qui plaît moins à sa mère, Fayza Lamari, qui aimerait le voir rester à Paris. De son côté, le PSG fait le tout pour le tout pour le conserver. D’après les informations du journal Le Parisien , un contrat avec un salaire de 50M€ et une prime de 100M€ aurait été proposé à Kylian Mbappé. Et Leonardo aurait tout prévu pour que le PSG se permette cette folie.

Un budget en forte hausse présenté à la DNCG