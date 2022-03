Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo entre dans une bataille colossale sur le marché !

Publié le 2 mars 2022 à 14h45 par La rédaction

Déjà impressionnants en Bundesliga malgré leur jeune âge, Jude Bellingham et Florian Wirtz seraient suivis par le PSG. D’autres cadors européens les auraient aussi dans le viseur.

Même si le PSG a été discret cet hiver sur le marché des transferts, il entend bien faire parler de lui dès cet été. En parallèle du chantier qui s’annonce en attaque, Leonardo devra se bouger pour étoffer le milieu parisien. Paul Pogba, Franck Kessié, les pistes sont nombreuses et en fin de contrat, un avantage considérable sur le papier. Mais le PSG aurait deux autres joueurs en vue…

Bellingham et Wirtz en vue

D’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG aurait un œil sur deux talents de Bundesliga : Jude Bellingham (Dortmund) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Épatants en Allemagne, les deux jeunes pousses auraient d’autres prétendants : le Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone. Une concurrence de taille pour Leonardo et le PSG…