Mercato - Real Madrid : La succession de Raphaël Varane est déjà réglée !

Publié le 25 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Raphaël Varane en partance pour Manchester United, la question est de savoir ce que fera le Real Madrid pour pallier cette perte. Un dossier qui semble déjà avoir été réglé au sein de la Casa Blanca.

Pour cette saison 2021-2022, le Real Madrid va afficher un visage totalement différent en défense centrale. En effet, Sergio Ramos a d’ores et déjà fait ses valises et d’ici peu, c’est Raphaël Varane qui devrait en faire de même. Après avoir passé 10 ans chez les Merengue, le Français veut relever un nouveau défi et c’est ce qu’il devrait faire du côté de Manchester United. L’opération serait bien engagée et d’ici peu, Varane devrait s’envoler pour les Red Devils.

« Au club, ils n’ont pas pour priorité de recruter »