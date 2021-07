Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a donné sa réponse à Pochettino !

Publié le 25 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG fait couler beaucoup d’encre, l’attaquant français aurait indiqué à Mauricio Pochettino en interne qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat.

Actuellement engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. Le président Nasser Al-Khelaïfi se montrait très confiant début juin dans les colonnes de L’Equipe sur ce dossier : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », indiquait le patron du PSG. Et pourtant…

Mbappé aurait annoncé qu’il ne prolongerait pas

La Onda Cero a lâché une petite bombe samedi sur le dossier Kylian Mbappé en indiquant clairement que l’international français aurait confié à l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, qu’il ne prolongerait pas son contrat. La tendance d’un départ libre pourrait donc se confirmer au fil des mois pour Mbappé…