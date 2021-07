Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Koeman règle ses comptes avec le Barça !

Publié le 25 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Opérant un grand ménage cet été, le FC Barcelone s’est notamment séparer de Matheus Fernandes. Un départ que le Brésilien garde en travers de la gorge.

Du côté du FC Barcelone, Matheus Fernandes restera comme un grand mystère. Recruté à l’hiver 2020, il aura fait un passage très silencieux en Catalogne, n’ayant d’ailleurs jamais été présenté. En revanche, sa sortie est fait du bruit. En effet, alors que Joan Laporta effectue un grand ménage au Barça, le contrat de Matheus Fernandes, qui courait pourtant jusqu’en 2025, a été résilié. Un choix fort de la part des Blaugrana, que le joueur désormais à Palmeiras a appris… par mail. Forcément, cela ne passe pas…

« Je trouve que ce n’est pas du tout professionnel