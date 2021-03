Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de ce protégé de Zidane déjà écrit ?

Publié le 5 mars 2021 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lucas Vazquez devrait quitter le Real Madrid à l'été. Si ce départ venait à se confirmer, l'international espagnol devrait poser ses valises en Italie car il aurait la cote en Serie A.

Alors qu'il a fait ses débuts au plus haut niveau avec le Real Madrid, Lucas Vazquez pourrait y vivre sa toute dernière saison. En fin de contrat le 30 juin, l'ailier droit, reconverti latéral, serait plus que jamais proche de quitter la Maison-Blanche . Et en cas de départ, il devrait migrer vers la Serie A, où le Milan AC, le Napoli et l'Inter lui tendraient les bras.

Direction la Serie A pour Lucas Vazquez ?